TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesinden tepki çeken paylaşım!

Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı ve Sevim'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Cavit Sevim, Erzurumspor - İstanbulspor maçından sonra yaptığı bu paylaşıma gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.

ERZURUMSPOR'UN TEPKİSİ!

Erzurumspor da resmi sosyal medya hesabından paylaşıma şu açıklamalarla tepki gösterdi: "TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı… Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor. Şaşırdık mı? HAYIR! Konunun takipçisi olacağız…"