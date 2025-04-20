TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesinden tepki çeken paylaşım!

Trendyol 1. Lig'in 35. Haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip İstanbulspor mücadeleyi 2-1 kazandı.
TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Cavit Sevim'in Erzurumspor - İstanbulspor maçı sonrası tepki çeken bir paylaşım yaptı.
İstanbulspor kafilesiyle beraber Erzurumspor deplasmanına giden TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Cavit Sevim, maç sonu "K… dönüyoruz" yazılı bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı ve Sevim'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Cavit Sevim, Erzurumspor - İstanbulspor maçından sonra yaptığı bu paylaşıma gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.
ERZURUMSPOR'UN TEPKİSİ!
Erzurumspor da resmi sosyal medya hesabından paylaşıma şu açıklamalarla tepki gösterdi: "TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı… Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor. Şaşırdık mı? HAYIR! Konunun takipçisi olacağız…"