Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti!
Giriş Tarihi: 20.4.2025 16:20

Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti!

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

AA
Ümraniyespor, Keçiörengücü’nü tek golle geçti!

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Bu sonuçla Central Hospital Ümraniyespor, puanını 50'ye yükseltirken, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi (Dk. 81 Orhan Nahırcı), Silva, Dembele, Rroca (Dk. 58 Traore), Ezeh, Camara (Dk. 85 Oğuzcan Çalışkan)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Hoti (Dk. 73 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 85 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 89 Mustafa Eser), Bardhi, Benny, Poyraz Yıldırım

Gol: Dk. 62 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 25 Rroca, Dk. 33 Ezeh, Dk. 70 Traore (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz