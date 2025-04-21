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Giriş Tarihi: 21.4.2025 22:04 Son Güncelleme: 21.4.2025 22:37

Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor'u tek golle devirdi!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor’u tek golle devirdi!

Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasının kapanış müsabakasında Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Kümede kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibi, 3. sırada bulunan rakibini 1-0 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren gol, 9. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

SAMSUNSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI

Samsunspor, 55. dakikada Carlo Holse ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Holse'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Öte yandan Karadeniz ekibinin uzatma bölümüde iki topu da direkten döndü.

Bu skorla puanını 34 yapan Alanyaspor, 15. sıraya yükseldi. Ligdeki son 5 maçını kazanamayan Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

PEREIRA İLE İLK GALİBİYET

Alanyaspor, Mart ayında göreve getirdiği teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki 3. maçında ilk galibiyetini aldı.

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Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor'u tek golle devirdi!
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