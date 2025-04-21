Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor’u tek golle devirdi!

SAMSUNSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI

Samsunspor, 55. dakikada Carlo Holse ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Holse'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Öte yandan Karadeniz ekibinin uzatma bölümüde iki topu da direkten döndü.

Bu skorla puanını 34 yapan Alanyaspor, 15. sıraya yükseldi. Ligdeki son 5 maçını kazanamayan Samsunspor ise 51 puanda kaldı.