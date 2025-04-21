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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Başakşehir üç kırmızılı maçta Gaziantep’i devirdi

Başakşehir üç kırmızılı maçta Gaziantep’i devirdi
Evinde Gaziantep'i 2-1'lik skorla geçen Başakşehir, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Konuk takım Okereke ile öne geçerken, turuncu- lacivertli ekibin cevabı Piatek (Penaltı) ve Brnic'ten geldi. Başakşehir'de Piatek 88'de, Gaziantep'te teknik direktör Selçuk İnan 52'de, Kozlowski ise 90+7'de (2. sarıdan) kırmızı kart gördü. Ayrıca Okereke sarı kartla cezalı duruma düştü. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan kırmızı-siyahlılarda İnan, takımın başında olmayacak. Ayrıca Kozlowski ve Okereke forma giyemeyecek. Gaziantep FK, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.
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Başakşehir üç kırmızılı maçta Gaziantep’i devirdi
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