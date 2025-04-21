Başakşehir üç kırmızılı maçta Gaziantep’i devirdi

Evinde Gaziantep'i 2-1'lik skorla geçen Başakşehir, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Konuk takım Okereke ile öne geçerken, turuncu- lacivertli ekibin cevabı Piatek (Penaltı) ve Brnic'ten geldi.Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan kırmızı-siyahlılarda İnan, takımın başında olmayacak. Ayrıca Kozlowski ve Okereke forma giyemeyecek. Gaziantep FK, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.