Beşiktaş'ın Göztepe ile berabere kaldığı maçta süre bulamayan Ciro İmmobile, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından 2019- 20 sezonunda kazandığı Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı veifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılarda gözden düşen ve 11'e giremeyen 35 yaşındaki futbolcuya taraftarların cevabı gecikmedi. İşte İmmobile'nin paylaşımına yapılan yorumlar:"Fotoğraf değil, gol atmalısın", "Mazi iş yapmıyor, bu yüzden evine dön",ve "Beşiktaş tatil yapacağın yer değil. Tatil bitti şimdi gitmelisin."Yönetim, İmmobile ile orta yolu bulup vedalaşmak istiyor. Anlaşma sağlanamazsa kendisine gelecek teklifler beklenecek ve bunun üzerinden pazarlık yürütülecek. İtalyan yıldız, teknik direktör Solskjaer'in de gelecek sezon planlarında bulunmuyor. Ancak tecrübeli futbolcu, 6 milyon Euro olan yıllık ücretini bırakmaya niyetli değil.Solskjaer, Amir Hadziahmetovic'i Süper Lig'de ilk kez Göztepe deplasmanında 11'de oynattı. Boşnak futbolcu, kendisine verilen şansı iyi değerlendirdi. Tecrübeli orta saha, takımın en çok isabetli pas yapan (51), en fazla ikili mücadele kazanan (12) oyuncusu oldu. Deneyimli isim ayrıca pas arası, top kapma, isabetli uzun pas istatistiklerinde de ikinci sırayı aldı. Şansını iyi değerlendiren Amir'in Hatayspor'a karşı da 11'de görev alması bekleniyor.Bu sezon taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, yarıştığı tüm kulvarlara havlu attı. Her türlü kötü sonucu görürken, öne geçtiği maçları da tutmakta zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 6 maçta skor üstünlüğünü yakalamasına rağmen kazanamadı. 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 15 puanı çimlere gömdü. İşte o maçlar:Gaziantep-Beşiktaş: 1-1Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3Beşiktaş-Göztepe: 2-4Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1Beşiktaş-Gaziantep: 1-2Göztepe-Beşiktaş: 1-1