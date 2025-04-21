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Giriş Tarihi: 21.4.2025 21:35

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

İHA
Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı. Taraftarın sevgi seline ise futbolcular el sallayarak cevap verdi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Kafilede; kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata yer almadı.

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Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
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