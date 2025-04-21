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Giriş Tarihi: 21.4.2025 12:27 Son Güncelleme: 21.4.2025 14:44

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu MR'a girecek

Galatasaray'ın İspanyol yıdız Álvaro Morata antrenmanda sakatlık yaşadı. Oyuncu, MR'a girecek.

Galatasaray’da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu MR’a girecek

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve yarışında Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı hatasız geçti.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE: "Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir."

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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu MR'a girecek
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