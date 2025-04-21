Hollanda’da 92 sene sonra bir ilk! Kupa sahibini buldu...

Hollanda Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Parrot ve 90+9. dakikada Deijl'ın karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles kupayı kazanan taraf oldu.

92 YIL SONRA BİR İLK

Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Go Ahead Eagles son olarak 1933'te lig şampiyonluğu yaşamıştı.

AZ Alkmaar ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.