Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası coşkuyla karşılandı

Saat 00.45 sıralarında Kayseri'ye inen futbolcuları çok sayıda taraftar, meşale ve tezahüratlerle karşıladı. Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara 3'lü çektirdi. Futbolcuları taşıyan otobüs daha sonra kulüp tesislerine hareket etti. (DHA)