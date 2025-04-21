Kocaelispor resmen şampiyon!

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor deplasmanında sahaya alkışlar eşliğinde çıktı. Eroklu futbolcular, ikiye ayrılarak rakip futbolcuları kutladı. Sakıb Aytaç da Körfez ekibinin kaptanı Gökhan Değirmenci'ye çiçek takdim etti. Karşılaşmada Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü.
İstanbul ekibine galibiyeti Kayode, Pinchi ve Fernandes getirdi. Konuk takımın tek golünü Oğulcan Çağlayan penaltıdan kaydetti. Akşam da Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi sonucu Kocaelispor ligi 1. sırada şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi.