Mourinho’dan masallar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taktik anlayışı ve tercihleri ile taraftarları çileden çıkardı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, yenilen golleri basit top kayıplarına bağlaması ve kaybedilen iki puanda şanssızlığın da etkisi olduğunu belirtmesi ise tepkileri arttırdı. Bu arada Mourinho ile beIN SPORTS muhabiri arasında gerilim yaşandı. Muhabir,deyince Mourinho çılgına döndü. Portekizli, "Neden bunu soruyorsunuz? Maç öncesiyle birlikte 3 soru sordunuz. İkisi rakibin eksikleri ile ilgiliydi.çıkışında bulundu.Basın toplantısında ise şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulara cevap vermeyen Mourinho, "Bu yönde gitmek istemiyorum.4-5 maçı kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim" dedi.Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok üzücü bir sonuç alındığını belirten Ilıcalı, "Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili hem şahsım hem yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadromuz, yönetimimiz hep beraber bir aileyiz. Aile olarak da bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi. Futbolcuların da son derece üzgün olduğunu aktaran Ilıcalı şöyle devam etti:Mourinho'nun takımı Fenerbahçe, bu sezon son 15 dakika ve 90+'larda kalesinde 5 gole engel olamadı. 76-90 arasında ağları 3 kez sarsılan Kanarya, uzatmada da filelerini 2 defa düşürdü. Fenerbahçe bu maçlarda 6 puan kaybederken zirve yarışında da büyük yara aldı.Fenerbahçe'nin 3-2 önde götürdüğü maçta galibiyeti kutlamak için hakemin bitiş düdüğünü çalmasını bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, 90+4'te Kayserispor'un beraberlik golü gelince çılgına döndü. Bazı taraftarların, anonsların yapıldığı Dj kabinine saldırdığı görüldü. Devreye spor polisinin girmesiyle birlikte kabinin camının kırılmasının önüne geçilmiş oldu. Saldırganların bazıları güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.