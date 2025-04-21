Recep Uçar: Kupa finaline gitmek en büyük arzumuz



RECEP UÇAR: KUPA FİNALİNE GİTMEK EN BÜYÜK ARZUMUZ

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kupa yarı finali ve Galatasaray maçı öncesi son antrenmanımız. Sanırım kupada bugüne kadar en büyük sürprizi yapan ekip biziz. Bir yandan ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da kupada, daha az süre verdiğimiz oyuncularla yarı finalle gelme başarısı gösterdik. Rakibimiz Galatasaray. Ligde şu anda dünkü sonuçla beraber 5 puan önce giden ligde bir kez kaybetmiş, mutlaka favori olan bir ekip. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Bu sezon içerisinde de toplam 3 kere karşılaştık. Futbol oyunu bilindiği gibi de sadece favorilerin yıldızları kazandığı bir oyun değil. Bu noktada biz ilk Kepez maçından itibaren ne kadar istediğimizi her açıklamada belirtmeye çalışmıştım. Kupa şehrimizin genlerinde olan bir şey. Geçmişte bu kupayı kazanmış bir şehiriz. Kendi adımıza maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağız ve kazanıp da kupa finaline gitmek en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.