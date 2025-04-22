Abdülkerim Bardakcı: “Bu tepkiler niye?”

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında taraftarın gösterdiği tepkiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"BEN KONYALIYIM, BU TEPKİLER NİYE!"

Abdülkerim Bardakcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor.

42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar.

"NUMARAM 42"

Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim.

Biz, 5 puan fark olarak görmüyoruz, işi ciddiyette tutuyoruz. Maç maç bakıp, her maç galip gelerek inşallah şampiyon olacağız."