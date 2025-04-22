Alanya nefes aldı

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kaybeden ve küme düşme hattına kadar inen Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Samsumspor'u 1-0 yenerek nefes aldı.Ev sahibi takım, 9. dakikada Yusuf Özdemir'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devreye Samsun daha etkili başladı. VAR kararıyla kazanılan penaltıda Holse'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Son bölümlerde yoğun baskı kuran Karadeniz ekibi,yenilgi kaçınılmaz oldu. Samsunspor 5 maçtır kazanmayı unutsa da üçüncülükteki yerini korudu.