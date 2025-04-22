Bodrum FK Süper Lig’de yine ateş hattında

Bodrum FK'nın kümede kalmak için çekiştiği rakiplerinden Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor'u, Alanyaspor da yine sahasında Samsunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanından son dakikada attığı golle 3-3 berabere ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bodrum FK'nın 3 puan gerisinde olan Sivasspor ise İstanbul'da Kasımpaşa'ya 3-1 kaybederek 31 puanla 17'nci sırada kaldı. Rakiplerinin puanlar aldığı haftayı düşme potasında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maçta lig 3'üncüsü Samsunspor'u konuk edecek. Maçın biletleri VIP 3 bin, maraton 1500, kale arkası 750, misafir tribün 975 TL'den satışa çıktı. Kadın ve öğrenci taraftarlar ise mücadeleyi 48 TL karşılığında bilet alarak izleyebilecek.