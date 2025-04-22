Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve puan farkı açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak.

5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor.

"EKSİK DEDİLER, F.BAHÇE'DEN 1 PUAN ALDI"

Çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligimn bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti.

Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak.

KUPA MAÇI AÇIKLAMASI

Her maça final havasında çıkıyoruz, çıkmamız gerekiyor. Herkese bu mesajı vermek istiyorum. Lig devam ediyor, biten bir şey yok. Ligin en heyecanlı, seyredilebilir dönemine giriyoruz. Her takım bütün eforunu sarf ederek mücadele ediyor. Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali ve kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonla oynamak ve hedefe ulaşmak."