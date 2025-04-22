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Giriş Tarihi: 22.4.2025 15:22 Son Güncelleme: 22.4.2025 15:22

Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna kuzu hediye etti

Norveç Birinci Futbol Ligi (Eliteserien) ekibi Bryne, Haugesund'a karşı 3-1 kazanılan maçın oyuncusuna kuzu hediye etti.

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Norveç’in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna kuzu hediye etti

Eliteserien'in üçüncü haftasında Bryne, Haugesund'u ağırladı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Bryne, 22 yıl sonra yükseldiği Eliteserien'de sezonun ilk galibiyetini aldı.

MAÇIN ADAMINA KUZU ÖDÜLÜ

Takımının ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Norveçli futbolcu Axel Kryger ise yeşil sahalarda ender görülen bir şekilde kuzuyla ödüllendirildi.

Yerel tarım ve hayvancılık bağlarıyla bilinen Bryne Kulübü, daha önce de maçın oyuncusu seçilen futbolculara ödül olarak yumurta ve süt vermişti.

Ayrıca taraftarlar, kulübün çiftçilikle bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

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Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna kuzu hediye etti
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