Süper Lig’de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İŞTE HAFTANIN VAR KONUŞMALARI

GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI

Gabriel Sara'nın penaltı pozisyonu;

VAR: "Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale."

Hakem: "Ekrandayım. Topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok, penaltıyı iptal edeceğim. Beyaz takım için hakem atışı vereceğim."

VAR: "Kaleci için, kaleci için. Bölgenin içinde yani tamam doğru."

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI;

VAR: "Oğuzhan, sana potansiyel penaltı sebebiyle inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam, geliyorum."

VAR: "Yani ilk görüntüyü görmek istiyorum. Evet. Şimdi dışını görüyorsun. Vücutla beraber başka açınız var mı? Kol benim için vücudun dışında."

Operatör: "Evet. Açık."

VAR: "Gördüğün şey ilk temas noktası."

Hakem: "Şimdi geldim, şimdi geldim. Tamam."

VAR: "Tamam, önce temas noktasını görüyorsun. Şimdi ağır çekimi görüyorsun."

VAR: "Şimdi başka bir açıyı görüyorsun."

Hakem: "Başka bir açı istiyorum."

VAR: "Arkadan başka bir açımız var."

Hakem: "Topa vuran kim?"

VAR: "Hücum oyuncusu. Topa hücum oyuncusu vurdu. Bak."

Hakem: "Tamam gördüm. Penaltı vereceğim, kart yok."

VAR: "Doğru, doğru."

Hakem: "Teşekkürler."