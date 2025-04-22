Süper Lig’de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
İŞTE HAFTANIN VAR KONUŞMALARI
GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI
Gabriel Sara'nın penaltı pozisyonu;
VAR: "Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale."
Hakem: "Ekrandayım. Topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok, penaltıyı iptal edeceğim. Beyaz takım için hakem atışı vereceğim."
VAR: "Kaleci için, kaleci için. Bölgenin içinde yani tamam doğru."
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI;
VAR: "Oğuzhan, sana potansiyel penaltı sebebiyle inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam, geliyorum."
VAR: "Yani ilk görüntüyü görmek istiyorum. Evet. Şimdi dışını görüyorsun. Vücutla beraber başka açınız var mı? Kol benim için vücudun dışında."
Operatör: "Evet. Açık."
VAR: "Gördüğün şey ilk temas noktası."
Hakem: "Şimdi geldim, şimdi geldim. Tamam."
VAR: "Tamam, önce temas noktasını görüyorsun. Şimdi ağır çekimi görüyorsun."
VAR: "Şimdi başka bir açıyı görüyorsun."
Hakem: "Başka bir açı istiyorum."
VAR: "Arkadan başka bir açımız var."
Hakem: "Topa vuran kim?"
VAR: "Hücum oyuncusu. Topa hücum oyuncusu vurdu. Bak."
Hakem: "Tamam gördüm. Penaltı vereceğim, kart yok."
VAR: "Doğru, doğru."
Hakem: "Teşekkürler."