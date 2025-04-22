Trabzonspor’da yıldız futbolcudan dikkat çeken istatistik! Sezona damga vurdu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası Yarı Final turunda, evinde Göztepe'yi konuk edecek.
HEDEF 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK
Bordo-mavililerde hedef finale kalıp, ardından 10. kez kupayı müzesine götürmek....
Öte yandan Trabzonspor'da yıldız isim, gösterdiği performansla sezona damgasını vurdu.
BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR
Son olarak Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.
23 PUAN KAZANDIRDI
Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.
GOL KRALLIĞINA OYNUYOR
Ligdeki gol sayısını 18'e yükselten ve krallık yarışında Osimhen (21) ve Piatek'in (20) ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca, Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü ismi olmayı da başardı.
SÖRLOTH'DAN SONRA İLK
2019-2020'yi 24 golle kral olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.