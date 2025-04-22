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Giriş Tarihi: 22.4.2025 07:00 Son Güncelleme: 22.4.2025 07:16

Trabzonspor'da yıldız futbolcudan dikkat çeken istatistik! Sezona damga vurdu...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'da hedef, kupayı müzeye götürerek yeni sezonda Avrupa Ligi'ne katılmak. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, sezonun geri kalanını kayıpsız geçmek isterken, yıldız isim gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da yıldız futbolcudan dikkat çeken istatistik! Sezona damga vurdu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası Yarı Final turunda, evinde Göztepe'yi konuk edecek.

HEDEF 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK

Bordo-mavililerde hedef finale kalıp, ardından 10. kez kupayı müzesine götürmek....

Karadeniz devi, sezonun geri kalanında hata yapmadan devam ederek, yeni sezonda Avrupa Ligi'ne katılmay hedefliyor...

Öte yandan Trabzonspor'da yıldız isim, gösterdiği performansla sezona damgasını vurdu.

BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son olarak Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.

23 PUAN KAZANDIRDI

Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.

GOL KRALLIĞINA OYNUYOR

Ligdeki gol sayısını 18'e yükselten ve krallık yarışında Osimhen (21) ve Piatek'in (20) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca, Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü ismi olmayı da başardı.

SÖRLOTH'DAN SONRA İLK

2019-2020'yi 24 golle kral olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.

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Trabzonspor'da yıldız futbolcudan dikkat çeken istatistik! Sezona damga vurdu...
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