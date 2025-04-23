Alexander Ceferin: "TFF ile ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz"

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan UEFA Başkanı Alexander Caferin, "Açıkçası, Türkiye'ye ve İstanbul'a gelmek benim için her zaman süper keyifli bir deneyim. Tarihiyle İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir, burada olmak her zaman mükemmel ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye hükümetinin her zaman iyi bir futbol etkinliği organizatörü olduğunu söyleyen Ceferin, "Birçok kulüp turnuvası ve finalleriniz var ve sonuncusu dünyanın en büyük spor etkinliğiydi, 2023'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Şimdi, 2026'daki Avrupa Ligi finalini ve 2027'deki Konferans Ligi finalini bekleyebilirsiniz. Umarım, Türk kulübünden biri finallerden birinde oynar." şeklinde konuştu.

UEFA'nın yarın İstanbul'da açacağı temsilcilik hakkında ise Caferin, "Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden, burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz ve yarınki açılışı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Caferin, "Euro 2032'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Finalin, Türkiye ve İtalya arasında olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.