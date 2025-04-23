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Giriş Tarihi: 23.4.2025 13:40 Son Güncelleme: 23.4.2025 13:51

Dört büyüklerden deprem sonrası geçmiş olsun mesajı!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Dört büyüklerden deprem sonrası geçmiş olsun mesajı!

Merkez üssü Marmara Denizi olan, İstanbul'da da hissedilen 6.2 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Dört büyüklerden deprem sonrası geçmiş olsun mesajı!
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