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Giriş Tarihi: 23.4.2025 15:37 Son Güncelleme: 23.4.2025 15:40

Dursun Özbek: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen programa katıldı. İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme burada yakalanan Özbek açıklamalarda bulundu

Dursun Özbek: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan etkinliklerinde İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından geçmii olsun dileklerini paylaştı.

Özbek etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur.Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyler duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, inşallah fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi haberlerle devam eder."

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Dursun Özbek: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum
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