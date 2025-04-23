Dursun Özbek: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan etkinliklerinde İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından geçmii olsun dileklerini paylaştı.

Özbek etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur.Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyler duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, inşallah fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi haberlerle devam eder."