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Giriş Tarihi: 23.4.2025 21:26

Fenerbahçeli oyuncunun ailesi deprem sonrası yalın ayak dışarı çıktı!

İstanbul'da öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen şiddetli deprem sonrası tüm İstanbullular soluğu meydanlarda aldı. Fenerbahçe'nin yıldızı oyuncusu Diego Carlos'un ailesi deprem sonrası sosyal medyada yaşadıklarını paylaştı.

Fenerbahçeli oyuncunun ailesi deprem sonrası yalın ayak dışarı çıktı!

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen şiddetli deprem büyük bir paniğe sebep oldu. Yaşanan artçı depremler sonrası İstanbullular soluğu sokaklarda aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DIEGO CARLOS'UN AİLESİ DEPEM SONRASINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik şiddetli depremin ardından evlerini yalın ayak terk etmek zorunda kaldılar.

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Fenerbahçeli oyuncunun ailesi deprem sonrası yalın ayak dışarı çıktı!
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