Hakem Taşkınsoy hastanelik oldu

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Kalbinde ritim bozukluğu yaşayan ve doktorların müdahalede bulunduğu Taşkınkoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek mücadeleyi yönetmek istese de doktorlardan onay alamadı.
Karşılaşmaya dördüncü hakem göreviyle atanan Ali Yılmaz, orta hakem olarak çıktı. Bir süre dördüncü hakem olarak saha kenarında kalan Taşkınsoy ise sonra görevini Raşit Yorgancılar'a bırakarak hastaneye gitti. MHK'den yapılan açıklamada, "Abdullah Buğra Taşkınsoy'un muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilmiştir. Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz'ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır.
Genel sağlık durumu iyi olan Taşkınsoy, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir" denildi