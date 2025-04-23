Hakem Taşkınsoy hastanelik oldu

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi.Karşılaşmaya dördüncü hakem göreviyle atanan Ali Yılmaz, orta hakem olarak çıktı. Bir süre dördüncü hakem olarak saha kenarında kalan Taşkınsoy ise sonra görevini Raşit Yorgancılar'a bırakarak hastaneye gitti. MHK'den yapılan açıklamada, "Abdullah Buğra Taşkınsoy'un muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilmiştir.Genel sağlık durumu iyi olan Taşkınsoy, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir" denildi