İbrahim Hacıosmanoğlu: "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri konumuna gelecek"

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri ve davetli ülke federasyon başkanlarının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve kulüp yetkilileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Hacıosmanoğlu, sözlerine deprem felaketi nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladı.

Avrupa ve Türk futbolu adına önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan TFF Başkanı, "UEFA'nın üçüncü temsilciliği İstanbul'da açılacak. Asya ve Avrupa'yı bağlayan eşsiz konumuyla tarih boyunca sürekli göz önünde bulunan, hem ticaret hem stratejik açıdan kritik öneme sahip İstanbulumuz, yeni ve çok önemli bir misyon üstlenecek. UEFA'nın Brüksel ve Londra'dan sonra üçüncü temsilciliği yarın faaliyet göstermeye başlayacak. Türk futbolunda yıllardır süre gelen atılımların bir sonucu olan, tarihin en büyük imparatorluklarına başkentlik yapan İstanbul, şimdi de futbolun yönetim merkezlerinden biri konumuna gelecek." diye konuştu.

Titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en büyük güvencemiz her zaman sporun ve sporcunun yanında duran spor ve futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Futbolun içinde gelen Cumhurbaşkanımızın teşvik ve destekleri sayesinde ülkemiz dünya standartlarında modern statlara kavuşmuştur. Her seviyede uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek güçlü bir altyapıya erişmiştir. UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması sadece ülkemiz için değil aynı zamanda UEFA'nın bölge ülkeleriyle daha etkin iletişim kurabilmesi açısından da önemli bir fırsat olacaktır. Bu noktaya gelmemizdeki katkı ve destekleri için sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hayata geçirilmesinde en büyük pay sahibi UEFA başkanına şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum."