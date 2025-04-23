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Giriş Tarihi: 23.4.2025 20:48

Trabzonspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları ağırladı.

AA
Trabzonspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ağırladı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden çocukların, Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve komisyon üyeleriyle bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, günün anlam ve önemine uygun olarak çocukların temsili başkanlık koltuğuna oturdukları ifade edildi.

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımının antrenmanını da ziyaret eden çocukların, teknik heyet ve oyunculara çiçek vererek UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında karşılaşacakları Salzburg maçı için başarı dileğinde bulundukları kaydedildi.

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Trabzonspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı
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