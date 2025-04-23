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Giriş Tarihi: 23.4.2025 14:23 Son Güncelleme: 23.4.2025 14:24

Yunanistan'da tarihi karar! Halil Umut Meler düdük çalacak...

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Şampiyonluk Turu maçında Halil Umut Meler'in düdük çalacağını açıkladı. Komşu Yunanistan'da ilk kez bir Türk hakem görev yapacak.

Yunanistan’da tarihi karar! Halil Umut Meler düdük çalacak...

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Turu'nda oynanacak AEK-Olympiakos maçına Halil Umut Meler atandı.

Yunan basını haberi son dakika olarak verdi. Yunanistan Ligi Şampiyonluk Turu maçında AEK, Olympiakos'u konuk edecek.

Yabancı hakemlerin görev aldığı Yunanistan Ligi'nde bu kez Halil Umut Meler'e görev verildi. Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, AEK-Olympiakos maçına Halil Umut Meler'in atandığı duyuruldu.

Yunan basınının son dakika olarak geçtiği haberde Yunanistan'da ilk kez Türk hakemlerin görev yapacağı belirtildi.

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Yunanistan'da tarihi karar! Halil Umut Meler düdük çalacak...
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