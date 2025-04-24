Dev finale son bilet

Ziraat Türkiye Kupası'nın 14 Mayıs'taki finalinin adı bugün belli olacak… Trabzonspor ile Göztepe arasındaki yarı finalde rakibine üstünlük kuran taraf, Konya'yı 5-1'lik net bir skorla geçen Galatasaray'ın rakibi olacak. Bordo-mavililer, Göztepe'yi elerse 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Geçen sezon Beşiktaş'a finalde kaybeden Fırtına, en son 2019- 20 sezonunda Alanya'yı yenerek kazandığı kupayı 10. kez kaldırabilmeyi hedefliyor.

Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez final maçına çıkan Göztepe 1968-1969'da Galatasaray'ı, 1969-1970'te de Eskişehirspor'u yenerek müzesine götürmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisinin de hedefi bugün kazanıp 55 yıl sonra final oynama başarısı göstermek ve kupayı kazanmak. Ev sahibi ekipte Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan yarı finalde görev yapamayacaklar. Göztepe'de sakat Juan, Novatus Miroshi ve Koray Günter'in forma giymesi beklenmiyor. Taraftarların maça ilgisi büyük. Çocuklara Ahmet Minguzzi tribününün biletleri ücretsiz.