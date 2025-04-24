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Giriş Tarihi: 24.4.2025 23:07 Son Güncelleme: 24.4.2025 23:25

Ertuğrul Doğan'dan hakeme ve TFF'ye çarpıcı sözler! "Allah akıl fikir versin"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Göztepe'yi Ozan Tufan ve Zubkov'un golleriyle 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ertuğrul Doğan’dan hakeme ve TFF’ye çarpıcı sözler! Allah akıl fikir versin

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükseldi.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'DAN HAKEM VE TFF ELEŞTİRİSİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Doğan, hakem kararlarını ve TFF'nin yerli/yabancı hakem kararını eleştirdi. İşte o açıklamalar...

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

"Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum."

"HAKEM İSTEĞİMİZİ FEDERASYONA SUNDUK ANCAK..."

"Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü."

"ANADOLU'DA BİR ŞEHİRDE İSTİYORUZ"

"Biz finalin Anadolu'da oynanmasını istiyoruz, bu kararımızı TFF'ye ileteceğiz ama biliyorsunuz çok ilginç kararlar çıkabiliyor!"

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Ertuğrul Doğan'dan hakeme ve TFF'ye çarpıcı sözler! "Allah akıl fikir versin"
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