Ertuğrul Doğan'dan hakeme ve TFF'ye çarpıcı sözler! "Allah akıl fikir versin"

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükseldi.
Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
"Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum."
"HAKEM İSTEĞİMİZİ FEDERASYONA SUNDUK ANCAK..."
"Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü."
"ANADOLU'DA BİR ŞEHİRDE İSTİYORUZ"
"Biz finalin Anadolu'da oynanmasını istiyoruz, bu kararımızı TFF'ye ileteceğiz ama biliyorsunuz çok ilginç kararlar çıkabiliyor!"