Ertuğrul Doğan'dan hakeme ve TFF'ye çarpıcı sözler! "Allah akıl fikir versin"

"HAKEM İSTEĞİMİZİ FEDERASYONA SUNDUK ANCAK..."

"Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü."

"ANADOLU'DA BİR ŞEHİRDE İSTİYORUZ"

"Biz finalin Anadolu'da oynanmasını istiyoruz, bu kararımızı TFF'ye ileteceğiz ama biliyorsunuz çok ilginç kararlar çıkabiliyor!"