Fatih Tekke’den Göztepe galibiyeti yorumu!

"SPONTANE OYNAMIYORUZ"

"Rakibin presinin nasıl kırılacağıyla alakalı çok çalışma yaptık. Herkes iyi performans gösterdi. Bu oyunu spontane oynamıyoruz. Çok sevineceğimiz, üzüleceğimiz performanslar da olabilir. 2 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Zor bir süreci gayet iyi atlattık."

"ÇALIŞMAYA DEVAM"

"Çalışmaya devam edeceğiz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de hayat bize öğrenme fırsatı veriyor. Bu oyunu daha iyiye götürmek zorundayız. Tekrar ve tekrar çalışmalıyız. Geldiğimiz dönemde Trabzonspor'un 10 yılda yaşamadığı, beklemediği, küskünlüğü olduğu bir dönem vardı."

"G.SARAY HAK ETTİ"

"Galatasaray da hak ederek finale geldi. Kadro değerleri yanılmıyorsam 200-300 milyon euro arasında. Bugün bir yerde okudum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un toplam değeri 15 takımın 1.3 katı. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip. Ancak biz Trabzonspor olarak, duygu olarak, oyun olarak o güne en iyi şekilde hazırlanacağız. Kupayı almayı çok arzu ediyoruz."