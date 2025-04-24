Fatih Tekke’den Göztepe galibiyeti yorumu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Oleksandr Zubkov kaydetti.
FATİH TEKKE İLE KISA SÜREDE KUPA FIRSATI
Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile kısa sürede finale yükseldi. Trabzonspor'daki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza törenin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı gösterdi.
FATİH TEKKE GALİBİYETİ YORUMLADI
"Zor bir maç oldu ama hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyinin üzerinde bir oyun, hepimize armağan olsun. Geldiğimizden beri 45 gün oldu, çalıştığımız çok şey oldu. Baskı şekillerine çok çalışmış, golleri böyle bulmuştuk. Kaleci bağlantımızı kesmeye çalıştılar, sert baskıyla geldiler. Normalde Trabzonspor takımı bu riski almayabilirdi, geldiğimizden bu yana hızlı oynamamız gerektiğini dokuya dokuya çalışıyoruz. Genel hatlarıyla bence gayet iyi bir oyun."
"SPONTANE OYNAMIYORUZ"
"Rakibin presinin nasıl kırılacağıyla alakalı çok çalışma yaptık. Herkes iyi performans gösterdi. Bu oyunu spontane oynamıyoruz. Çok sevineceğimiz, üzüleceğimiz performanslar da olabilir. 2 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Zor bir süreci gayet iyi atlattık."
"ÇALIŞMAYA DEVAM"
"Çalışmaya devam edeceğiz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de hayat bize öğrenme fırsatı veriyor. Bu oyunu daha iyiye götürmek zorundayız. Tekrar ve tekrar çalışmalıyız. Geldiğimiz dönemde Trabzonspor'un 10 yılda yaşamadığı, beklemediği, küskünlüğü olduğu bir dönem vardı."
"G.SARAY HAK ETTİ"
"Galatasaray da hak ederek finale geldi. Kadro değerleri yanılmıyorsam 200-300 milyon euro arasında. Bugün bir yerde okudum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un toplam değeri 15 takımın 1.3 katı. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip. Ancak biz Trabzonspor olarak, duygu olarak, oyun olarak o güne en iyi şekilde hazırlanacağız. Kupayı almayı çok arzu ediyoruz."