Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Halil Umut Meler tarihe geçecek!
Giriş Tarihi: 24.4.2025

Halil Umut Meler tarihe geçecek!

38 yaşındaki hakemimiz, Yunanistan Süper Ligi’nde AEK ile Olympiakos arasında pazar günü oynanacak Şampiyonluk Turu maçında düdük çalacak

Halil Umut Meler tarihe geçecek!
Yunanistan tarihinde ilk kez bir Türk hakem düdük çalacak. Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Şampiyonluk Turu maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı. Alınan sürpriz kararla birlikte, ilk kez bir Türk hakem, Yunanistan Süper Ligi tarihinde görev yapmış olacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 4. hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak. VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos'un görev yapacağı belirtildi. AEK ile Olympiakos, Ayasofya Stadyumu'da 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Halil Umut Meler tarihe geçecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz