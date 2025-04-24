Halil Umut Meler tarihe geçecek!

Yunanistan tarihinde ilk kez bir Türk hakem düdük çalacak. Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Şampiyonluk Turu maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 4. hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak. VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos'un görev yapacağı belirtildi.