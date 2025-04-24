Helal olsun Arda

Real Madrid'deki geleceği tartışılan Arda Güler, dün La Liga'da günün adamı oldu. 20 yaşındaki yıldız, takımına Getafe deplasmanında galibiyeti getirdi. Bu sezon ligde 9. kez ilk 11'de sahaya sürülen
Arda, 21. dakikada jeneriklik bir gol kaydetti. Genç yetenek, rakibine attığı çalımın ardından ceza sahası dışından sert şutuyla fileleri havalandırdı. 78 dakika oyunda kalan Arda, 97 kez topla buluştu. 77 pas denemesinde 67 isabet buldu.
Rakipten 2 top kaparken 8 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Real Madrid sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 72'ye çıkardı ve lider Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. İspanyol basınında Arda ile ilgili "Ne gol ama… İnanılmaz kalitesini gösterdi"
yorumları yapıldı.