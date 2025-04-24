Helal olsun Arda

Real Madrid'deki geleceği tartışılan Arda Güler, dün La Liga'da günün adamı oldu. 20 yaşındaki yıldız, takımına Getafe deplasmanında galibiyeti getirdi. Bu sezonArda, 21. dakikada jeneriklik bir gol kaydetti. Genç yetenek, rakibine attığı çalımın ardından ceza sahası dışından sert şutuyla fileleri havalandırdı.Rakipten 2 top kaparken 8 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Real Madrid sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 72'ye çıkardı ve lider Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. İspanyol basınında Arda ile ilgiliyorumları yapıldı.