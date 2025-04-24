İstanbul tarihiyle dünyadaki tek şehir

UEFA İstanbul temsilciliği bugün yapılacak törenle faaliyete geçecek. Açılış öncesi gala yemeği Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, davetli ülke federasyon başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve eski TFF Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise yetkilileri yer aldı. UEFA'nın üçüncü ofisi olacak UEFA İstanbul Temsilciliği'ne TFF'nin Levent Kasrı ev sahipliği yapacak.

Saat 12.00'deki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yemekte konuşan Ceferin, "Tarihiyle İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir, burada olmak her zaman mükemmel ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum. TFF ve Türkiye hükümeti çok iyi futbol organizasyonları yapıyorlar. Burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz. EURO 2032'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Final, Türkiye ve İtalya arasında olsun" dedi. Hacıosmanoğlu ise "İstanbul'da açacağımız UEFA Temsilciliği sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda UEFA'nın bölge ülkeleriyle daha etkin iletişim kurabilmesi açısından da önemli bir fırsat olacaktır" ifadesini kullandı.