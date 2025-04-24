Leipzig’den sürpriz Thierry Henry hamlesi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, yeni sezon için teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeyi planlıyor. Le journal de Dimanche'nin haberine göre; Leipzig'in Thierry Henry'i takımın yeni teknik direktörü olacak düşündüğü ifade edildi.
Sezona Marco Rose ile başlayan ancak kötü gidişat sonrası 29 Mart'ta deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Leipzig, sezon sonuna teknik direktörlük koltuğuna Zsolt Löw'ü getirmişti.
Fakat Alman ekibinin daha genç ve daha dinamik bir futbol oynatan hocalara yönelerek Thierry Henry'i ilk sıraya koydu. Şu anda CBS Sport'ta yorumculuk yapan Henry, ilk olarak 2018-19 sezonunda Monaco ile teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.
2020-21 sezonunda ise Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcılığını Henry daha sonra Fransa U21 ve U23 takımlarını çalıştırmıştı.