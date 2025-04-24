Leipzig’den sürpriz Thierry Henry hamlesi!

Fakat Alman ekibinin daha genç ve daha dinamik bir futbol oynatan hocalara yönelerek Thierry Henry'i ilk sıraya koydu. Şu anda CBS Sport'ta yorumculuk yapan Henry, ilk olarak 2018-19 sezonunda Monaco ile teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

2020-21 sezonunda ise Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcılığını Henry daha sonra Fransa U21 ve U23 takımlarını çalıştırmıştı.