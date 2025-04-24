Neşe doluyor insan

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel etkinliklerle kutladı. TFF'nin Riva'da gerçekleştirdiği şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek neşe saçarken, Galatasaray Kulübü'nün Florya'daki organizasyonuna Başkan Dursun Özbek torunlarıyla katıldı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde U-11, U-12 ve U-13 takımlarının sporcularına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Renkli görüntülerin yansıdığı buluşmada küçük sporcular, siyah-beyazlı oyunculardan bol bol imza aldı. Fenerbahçe Kulübü de yüzme şubesinin sporcularıyla Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma törenine katıldı.