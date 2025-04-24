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Giriş Tarihi: 24.4.2025 11:35 Son Güncelleme: 24.4.2025 11:37

Son dakika: Süper Lig'de 33.hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika: Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. İşte haftanın hakemleri...

Son dakika: Süper Lig’de 33.hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

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Son dakika: Süper Lig'de 33.hafta hakemleri açıklandı!
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