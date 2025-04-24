Tadic ve Dzeko’nun son 6 haftası

Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe'de önemli kararlar da netleşmeye başladı. Yönetim, uzun süredir gündemde olan Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi.Sezon boyunca zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan ve performansları tartışma konusu haline gelen 36 yaşındaki Tadic ve 39 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmeleri yenilenmeyecek.İki oyuncu, sezonun son 6 haftasında forma giymeye devam edecek.