Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kabri başında anıldı

Devlet eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Mehmet Ali Yılmaz için ilk anma saat 11.00'de İstanbul Karacaahmet Mezarlağı'ndaki kabrinde gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası, spor, sanat ve yakınlarının yer aldığı anmada, kuran okundu ve dualar edildi.

Daha sonra anma törenine katılanlar birer konuşma gerçekleştirdi. Kabri başında anılan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz için İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii ve Trabzon İskenderpaşa Camii'nde mevlid okundu.