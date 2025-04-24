Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı! Türkiye Kupası’nda çocuklar gözlerini boyadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali heyecanı devam ediyor. Zorlu Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, Ozan Tufan ve Oleksandr Zubkov'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fırtına finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor, Mayıs ayında 4 gün içerisinde 2 kez karşılaşacak.

11 Mayıs: Trabzonspor-Galatasaray (Süper Lig)

14 Mayıs: Galatasaray-Trabzonspor (Türkiye Kupası Finali)

MAÇTAN NOTLAR

Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, en son ligde oynadığı Adana Demirspor maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, sakat oyuncular nedeniyle özellikle orta alan kurgusunu değiştirdi. Cezası bulunan Mendy ile sakatlığı bulunan Folcarelli'nin yerine Ozan Tufan ve Lundstram görev yaptı.