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Giriş Tarihi: 25.4.2025

45 günde ulaştığımız nokta başarılı!

Tekke, “Görevde olduğum maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldık. İyi bir performans olduğunu düşünüyorum. G.Saray’ın çok değerli oyuncuları var. Ancak biz de çok arzuluyuz” dedi

YUNUS EMRE SEL
45 günde ulaştığımız nokta başarılı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından şunları söyledi: "İyinin üzerinde bir oyun sergiledik. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Herkese armağan olsun. Futbolda kazanırken de kaybederken de öğrenilecek çok şey var. Göreve geleli 45 gün oldu. Bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Gelinen noktanın iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm oyuncularım antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyor. Ön alanda baskıyı seven, ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğuna inanan birisiyim. Sürekliliğin şart olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor iyi bir yolda. Galatasaray da finale hak ederek geldi. 200-300 milyon Euro civarında kadro değeri var. Ancak biz de duygu ve oyun olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Kupayı çok arzu ediyoruz. İyi bir maç olacak."

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45 günde ulaştığımız nokta başarılı!
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