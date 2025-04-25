45 günde ulaştığımız nokta başarılı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından şunları söyledi: "İyinin üzerinde bir oyun sergiledik. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Herkese armağan olsun.Göreve geleli 45 gün oldu. Bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Gelinen noktanın iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm oyuncularım antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyor. Ön alanda baskıyı seven, ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğuna inanan birisiyim. Sürekliliğin şart olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor iyi bir yolda.200-300 milyon Euro civarında kadro değeri var.