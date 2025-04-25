Arroyo: “Taraftarımızı memnun etmek güzel”

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta ligdeki ilk golünü kaydeden Keny Arroyo, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

ARROYO: "DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Keny Arroyo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu maça hocamız bizi iyi hazırladı, iyi hazırlandık. Kazanmak istedik. Bir gol yedik ve sonrasında tepki verdik. Performansımızdan taraftarımızın memnun olduğunu biliyorum. Taraftarımızı memnun etmek güzel.

Evimizde gol atmayı istiyordum. Takım arkadaşlarıma, Rafa'ya asisti için teşekkür ederim. Umarım iç sahada daha fazla gol atarım ileride.

Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Hocamız bana çok yardımcı oluyor, özel ilgileniyor. Üzerine koyarak önümüzdeki sene daha iyi olmak için çalışıyorum."