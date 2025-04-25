Barcelona’da Ter Stegen, Kral Kupası finalinin kadrosuna alındı!

Barcelona'ya Real Madrid maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kaleci Ter Stegen'in antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.