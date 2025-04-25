Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti!

Son olarak Sivasspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun'un kızının vefat haberi sonrası futbol camiasından taziye mesajları paylaşılmaya başladı.

TFF VE KULÜPLERDEN MESAJLAR

TFF: Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'u kaybettik. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sivasspor: Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.