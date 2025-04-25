Geldim aslanım!

Teşekkürler Nwakaeme

Zubkov, elde ettikleri sonuç için "Tamamen hak edilmiş bir galibiyet" değerlendirmesinde bulundu. Ukraynalı yıldız, Çok iyi pozisyonlar yakaladık. 4-5 gol olabilirdi. Çok mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. Ben sahada olduğum her an takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Nwakaeme, harika bir oyuncu. Özellikle asisti için ona teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Zubkov 7 bitirdi

Karşılaşmada son sözü söyleyen Zubkov, Türkiye Kupası'nda 4. maçında 2. golünü attı. Trabzonspor formasıyla fileleri toplamda 6. kez havalandırırken 1 de asist yaptı. Ukraynalı sağ kanat, 7 gollük katkısıyla devre arasında geldiği bordo-mavililerde performansıyla transferinin hakkını verdi.

Sakatlandı çıkmadı golünü attı

Golden önce bacağını tutan ancak kenara gelmeyen Trabzonspor'da Ozan Tufan, sadece birkaç dakika sonra golünü kaydetti. Milli futbolcu, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı. En son golünü 15 Mart'ta kaydeden Ozan, böylelikle 40 gün sonra ağları bulmayı başardı. 2025 yılında 3 gol-1 asistlik performans verdi.

Önce ligde oynayacaklar

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. İki takım kupadan önce Süper Lig'de de karşı karşıya gelecek. Trabzon'daki lig maçının 9 veya 10 Mayıs'ta oynanması bekleniyor. Fırtına ile Aslan beş gün içinde iki kez rakip olacak, lig ve kupanın kaderi de çizilecek.

'Gazze'ye özgürlük!''

kişi izledi. Taraftarlar, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterirken Filistin'e de destek verdi. Tribünlere 'Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil', 'Gazze'de savaş yok, soykırım var, talan var, zulüm var, açlık var', 'Zulme lanet, Gazze'ye özgürlük' yazılı pankartlar açıldı.