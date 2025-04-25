Genç fırtına final peşinde

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün Salzburg ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak ve TSİ 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılırsa 28 Nisan Pazartesi günü finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Dün Colovray Spor Merkezi'nde teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde son idmanını yapan Karadeniz ekibinde tek hedef Türkiye'ye tarihinde ilk kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşatmak.