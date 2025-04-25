İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Trabzonspor U19 takımına tebrik!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19 takımının Salzburg'u mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldiği maçın ardından konuştu.

"İKİ BORDO-MAVİ RENKLİ TAKIM EŞLEŞSİN"

İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de iki bordo-mavi renkli takım oynasın.

Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum. Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de çocuklar Barcelona'yı geçip kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye.

İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına."