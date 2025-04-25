Immobile: “Fenerbahçe maçını bekliyoruz”

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Ciro Immobile karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Immobile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir mentalite gösterdik bugün. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama ligin son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz.

"FENERBAHÇE'YE HAZIRLANACAĞIZ"

Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum.

Bu sezon en iyi maçlarımızı önemli, büyük rakiplere karşı oynadık. Bizim için önemli bir maç olacak. Kazanmak bizim için önemli olacak. 9 günümüz var Fenerbahçe maçı için ve en iyi şekilde hazırlanacağız."