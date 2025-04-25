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Giriş Tarihi: 25.4.2025

Liderin maçı Altay’ın

Liderin maçı Altay’ın

TRENDYOL Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın, Eyüpspor'a konuk olacağı mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. İkinci Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK deplasmanındaki karşılaşmada ise Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. İşte haftanın hakemleri:

BUGÜN
20.00 Beşiktaş-Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
YARIN
16.00 Sivasspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Bodrum FK-Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
PAZAR
16.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor-Adana Demir: Arda Kardeşler
19.00 Kayserispor-Çaykur Rize: Atilla Karaoğlan
19.00 Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Başakşehir: Kadir Sağlam

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Liderin maçı Altay’ın
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