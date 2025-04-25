Real Madrid’i Arda sırtlıyor

Real Madrid'in 1-0 kazandığı Getafe karşılaşmasında mükemmel golüyle zaferi getiren Arda Güler, maçın da adamı seçildi. İlk 11'de oynamadığı dönemde Ancelotti'ye performansıyla mesaj veren milli futbolcu, İspanyol basınını büyülemeye devam ediyor. Marca Gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında 2. sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı. AS, Arda'nın Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun ortaya koyduğu belirtildi. Defansa Central, "Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i ayakta tutuyor" manşeti kullanıldı. El Mundo'da ise "Madrid, Getafe deplasmanında sıkıntı çekti ama Arda Güler'in ayağı ve Courtois'nın elleriyle galibiyetle ayrıldı" denildi.

ANCELOTTI: OLAĞANÜSTÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda'yı öperek kutladı ve övgüler yağdırdı: "Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü. Kendi tarzıyla çok iyi oynadı. Gelecekte çok daha iyi 4-4-2 veya 4-3-3 verimi alacağız..."