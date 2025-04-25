Türkiye’yi farklı lige taşıdık

UEFA'nın İstanbul temsilciliği dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. TFF'nin Levent Kasrı'ndaki temsilciliğinde yapılan törende Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hem tesisleşme hem de sportif olarak geldiği noktanın üst sev-i yede olduğunu ve gelişime devam edeceklerini vurguladı. Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Şunu bugün bir kez daha açık ve net şekilde ifade etmek isterim; Olimpiyatlar da dâhil olmak üzere her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Değerli dostlarım, böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi farklı bir lige taşıdık. Türkiye'nin dört bir yanına stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları ve atletizm tesisleri inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık. Burada saymaya kalksak akşama kadar sürecek nice eser ve hizmetle İstanbul'un çehresini değiştirdik. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye ulaşması ve Türkiye'nin bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca bir seferberlik ruhuyla çalıştık . Şimdi, bütün bu çabaları UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşıyoruz."

2032 FİNALİ TÜRKİYE-İTALYA OLSUN!

Açılışa katılan UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye'nin düzenlenlediği her organizasyonda unutulmaz başarılarla temsil edildiğini vurguladı. 2026 Avrupa Ligi finalinin de Türkiye'de olacağının altını çizen Ceferin, "Türkiye küresel spor sahnesinde başarılı bir şekilde bu organizasyonları düzenleyecek kararlılığı ve tutkuyu gösteriyor. UEFA da bu yolculuğunda Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Bunlardan dolayı İstanbul'da böyle bir ofisi açma kararına vardık" dedi. Ceferin, Türkiye ile İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032 için ise şu isteğini ilan etti: "2032'deki finalin İtalya ve Türkiye arasında olmasını temenni ederim."

CEFERİN PROJELERİNİ ANLATTI

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılış programına katılan Erdoğan, daha sonra burada UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.



SESSİZ BULUŞMA!

Tören sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirildi… Katılımcıların yer aldığı fotoğrafta en dikkat çekici nokta 3 büyük takımın başkanının yan yana olmasıydı. Özellikle son dönemde birbirlerine yönelik sözleri ile çok konuşulan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana gelirken ikilinin hiç konuşmaması dikkat çekti.



BAK: 4 STADIN YAPIMI SÜRÜYOR

Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalinizin futbolun ve sporun içinden gelmesi sebebiyle Türkiye'de bir spor devrimi ve tesisler açısından büyük bir döngü yaşandı" diyerek sözlerine başladı. Bak, 4 yeni stadın yapımının sürdüğü ve 4 stadın da planlama halinde olduğunu bildirirken "Türkiye, spor tesisleriyle, spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı" diye konuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Bu adım, Türkiye'nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur. Türkiye'nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır."



FIFA OFİSİ DE AÇIYORUZ

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, UEFA merkezinin açılışında bir de müjde verdi. Otyakmaz, "İstiklal Caddesi'ndeki tarihi binamızda FIFA için de bir ofis açılması konusunda sona yaklaşıyoruz" dedi. Otyakmaz ayrıca Ankara'da yeni stat yapımının devam ettiğini açıkladı.